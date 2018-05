Pd, Mirabelli: confronto libero e trasparente condizione per unità

Roma, 2 mag. - "L'approvazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza del gruppo del Pd al Senato è un segno importante. La conferma che se si parte dalle ragioni del nostro stare insieme, nel rispetto delle differenze che devono essere considerate una ricchezza, l'unità che auspica Guerini non solo è necessaria, ma è possibile. Spero che domani in Direzione possa prevalere lo stesso spirito, ci sia un confronto libero e trasparente, che è condizione per l'unità e può dare più forza al segretario reggente e a tutto il gruppo dirigente del Pd in questo momento difficile. Con la consapevolezza che non c'è in gioco solo il futuro nostro, ma quello del Paese". Lo dice il senatore Franco Mirabelli, eletto vicepresidente del gruppo del Pd al Senato.