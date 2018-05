Governo, Napoli (Fi): stop veti e ricatti per uscire da vicolo cieco

Roma, 2 mag. - "Uno non farà mai nessun governo con Forza Italia e Berlusconi, l'altro farà il governo solo con il M5s e mai con il PD e il PD, bontà sua, non intende fare nessun governo né con Salvini né con Di Maio. A 59 giorni dal voto, continuano ad arrivare conferme quotidiane che la politica si è smarrita in un ginepraio di veti e di ricatti da cui si può uscire in un solo modo: facendo politica. Minacciare ogni volta, non importa chi sia a farlo, che o si fa così o si torna al voto segnala una complessiva immaturità che sfiora l'irresponsabilità. Tornare alle urne dopo 3 o 5 mesi dal voto del 4 marzo sarebbe una manifestazione di impotenza che la politica pagherebbe a caro prezzo e non ci sarebbero sconti per nessuno, neppure per i vincitori di oggi". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Forza Italia - aggiunge - non è mai entrata nel vicolo cieco dei veti. Siamo un partito responsabile e siamo vincolati, come Salvini e Meloni, da uno spirito di coalizione per rispetto dei nostri alleati ma soprattutto dei nostri elettori. A loro dobbiamo dare risposte sulle questioni concrete e urgenti, dal lavoro che manca a quello che c'è ma è sottopagato, dalla riforma della giustizia alla riduzione della pressione fiscale. Dopo una campagna elettorale condotta assumendo impegni precisi con gli italiani, con quale coraggio si può ritornare al loro giudizio dopo appena qualche settimana dicendo che prima di risolvere i loro problemi devono darci più voti? Se la politica non recupera, e molto presto, un filo di serietà e di dignità, rischiamo di andare tutti a prendere una musata. Anche chi pensa di guadagnare una manciata di voti in più", conclude.