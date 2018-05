Pd, Argentin: non diamo a Renzi importanza che non ha

Roma, 2 mag. - "I segretari vanno e vengono dentro i partiti democratici, per cui non riesco a capire tutto questa polemica attuale verso Renzi. Lui attualmente è un iscritto che ha vinto un collegio in Senato, perchè gli continuiamo a dare l'importanza che non ha?". Lo dichiara in una nota Ileana Argentin del Pd.

"Matteo Renzi - aggiunge - ha fatto molte cose come premier anche se a mio avviso, non è nato per fare il segretario del partito. Non lo ho mai votato ne sono montata sul carro dei vincitori, quando questi lo erano, non nego però che ha fatto un buon lavoro con il parlamento quando era al governo. Ora però basta, attualmente e Martina il Segretario e a lui và la nostra fiducia, serve fare pace con il cervello a volte, e si deve fare un passo indietro nel rispetto del Paese quando serve. Non sono una politologa ne tanto meno una maestra di vita, ma ritengo che il Pd non è Matteo Renzi. La sua maggioranza nella direzione se è composta da persone corrette dovrà seguire la linea di Martina perche in democrazia è nel nostro partito e così che si fa".