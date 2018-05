Pd, Velo: evitare la conta?Si vuole evitare una vera discussione

Roma, 2 mag. - "In vista della direzione del Pd di domani leggo di documenti proposti dalla maggioranza tesi ad evitare la conta. In realtà a me sembra una iniziativa tesa a evitare una vera discussione". A dichiararlo Silvia Velo, sottosegretario al Ministero dell'ambiente.

"Sarebbe l`ennesimo tentativo di questo tipo dal 4 marzo ad ora - prosegue Velo - (a dire la verità da molto prima, visto che dopo le mitiche Europee del 2014 abbiamo perso tutte le elezioni senza mai aprire una discussione sulle cause e soprattutto su come correggere la linea); elenco solo le ultime occasioni in cui si è evitata la discussione: direzione del dopo voto in cui il segretario dimissionario ha deciso di non partecipare, il rinvio dell`assemblea del 21/4, l`imposizione di non tenere la direzione il 26/4 ma rinviarla al 3/5 per poi bruciarla con l`intervista in tv. Non voglio ora entrare sulla vicenda Governo, ma limitarmi alla situazione del Pd e chiedere, da membro della direzione, che almeno domani si faccia una discussione vera sullo stato del partito, descrivibile comunque in una sola parola: disastroso".

"Abbiamo fatto un congresso solo 1 anno fa vinto dal Ticket Renzi-Martina con una piattaforma che ci ha portati al minimo storico, dopo la sconfitta delle politiche e le dimissioni di Renzi abbiamo votato il rinvio del congresso e la nomina di Martina reggente su proposta dello stesso Renzi. Ora ci ritroviamo con un segretario dimesso solo sulla carta, che ha sfiduciato il reggente da lui indicato, senza una linea politica, alla vigilia di probabili elezioni anticipate. Possibile che in questo quadro si pensi di far circolare un documento che ha l`obiettivo di non discutere? Martina ha detto: così è impossibile dirigere il partito - conclude -. Io penso che in realtà sia molto peggio: così un partito non esiste più. Dico a Martina, evitiamo l`ennesimo tentativo di non discutere perché solo questo può salvare il Pd".