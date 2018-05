Pil, Confcommercio: meglio del previsto ma ripresa insufficiente

Roma, 2 mag. - Nel primo trimestre dell'anno "si conferma il rallentamento del Pil italiano, anche se l'andamento è migliore del previsto". Lo sostiene l'ufficio studi della Confcommercio, secondo cui "la crescita dello 0,3% in termini congiunturali è risultata lievemente superiore rispetto a quanto potevano far ipotizzare i dati congiunturali disponibili, in virtù di un'evoluzione migliore nei servizi".

"Il dato italiano - aggiunge la Confcommercio - si inserisce in un contesto europeo che, come segnalano i dati diffusi dall'Eurostat, mostra inequivocabili segni di indebolimento, situazione che potrebbe portare nei prossimi mesi a un rallentamento più marcato anche della nostra economia, nonostante la crescita del numero di occupati".