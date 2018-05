Pd, Misiani: senzadime.it va chiuso subito, iniziativa vergognosa

Roma, 2 mag. - "Il sito www.senzadime.it ha pubblicato un elenco (compilato non si sa su che basi) dei membri della direzione nazionale Pd favorevoli o contrari ad un accordo con il M5S. È una iniziativa vergognosa: una vera e propria lista preventiva di proscrizione, fatta per intimidire e condizionare i membri della direzione. Il sito va chiuso immediatamente. Lo dobbiamo a una comunità politica che non merita bassezze di questo livello". Lo scrive in una nota il senatore del Pd Antonio Misiani.