Trump: negozio con Nordcorea e Cina, contro di me bufale e trappole

Roma, 2 mag. - "Non c'è stata collusione (è una bufala) e non c'è intralcio alla giustizia (una messinscena e una trappola). Quello che c'è sono i negoziati in corso con la Corea del Nord sulla guerra nucleare, i negoziati in corso con la Cina sui deficit commerciale, i negoziati sul Nafta e molto altro. Caccia alle streghe!". Così, nel suo primo tweet di giornata, il presidente Usa Donald Trump commenta indirettamente le indiscrezioni di stampa secondo cui il procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul cosiddetto Russiagate, ha evocato la possibilità di emettere un mandato per un interrogatorio di Trump davanti a un grand jury.