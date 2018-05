Lavoro, Calabria (Fi): ricette di Berlusconi contro precarietà

Roma, 2 mag. - "All'indomani della Festa del Lavoro, i dati Istat restituiscono una fotografia sconfortante della situazione occupazionale italiana, in particolare per i giovani e le donne. La precarizzazione resta infatti l'elemento determinante delle dinamiche in atto nel mercato del lavoro: per i ragazzi questo significa l'impossibilità di emanciparsi dalla famiglia d'origine e di guardare al futuro con serenità". Lo scrive su Facebook la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "Ecco perché, in un periodo di grande incertezza per la vita istituzionale del Paese, l'unico punto fermo è che il prossimo governo dovrà occuparsi in modo prioritario dell'emergenza lavoro. Le sole ricette valide per combattere questa drammatica piaga sociale che investe intere famiglie, sono quelle del centrodestra e, in particolare, la proposta politica che il presidente Berlusconi aveva indicato in campagna elettorale: la detassazione e decontribuzione totale per sei anni alle aziende che assumono un giovane a tempo indeterminato. Il nostro movimento politico è pronto ad assumersi questa responsabilità per il bene degli italiani", conclude.