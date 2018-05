Sito senzadime.it fa infuriare Pd, spariti i nomi ora "omissis"

Roma, 2 mag. - Ha scatenato un'ulteriore bufera nel Pd il sito 'senzadime.it' che pubblicava i nomi dei favorevoli e dei contrari - in direzione Pd - al dialogo con M5s. I nomi sono ora stati cancellati, al loro posto ci sono solo tanti "omissis", ma in calce alla home page c'è una piccola presentazione di colui che rivendica la parternità dell'iniziativa: "Sono Alberico De Luca - scrive - elettore del Pd, ho realizzato questo sito per offrire uno strumento di trasparenza sulle scelte del Partito Democratico in merito a un eventuale accordo di governo con il Movimento 5 Stelle".

La scelta di sostituire i nomi con gli "omissis" viene spiegata sulla home page: "Il Pd non è una società privata come la Casaleggio associati. È un partito plurale, aperto, in cui tutti i membri della direzione nazionale esprimono la loro legittima idea. Alcuni esponenti del Partito democratico hanno chiesto di chiudere questo sito che si limita a riportare opinioni espresse pubblicamente, come nelle migliori tradizioni anglosassoni, con i riferimenti e i link ai tweet e alle dichiarazioni. Era ispirato a un principio di trasparenza democratica nelle scelte fondamentali che connotano la vita nazionale. Non intendeva dividere il Partito, ma informare gli elettori. Su ogni nome adesso troverete un 'omissis', vista l`intenzione dei diretti interessati a non mostrare la propria linea politica in forma aggregata".

E' rimasto, invece, quella sorta di manifestino che spiega le ragioni del sito: "La responsabilitá di una scelta: Il 3 maggio la direzione nazionale del Partito democratico deciderà sull`accordo di governo con il Movimento 5 Stelle. In questa pagina raccogliamo l`orientamento di ogni singolo componente della Direzione Nazionale, sulla base delle dichiarazioni espresse sui social o a mezzo stampa. Perché l`informazione è un diritto, la trasparenza un dovere".