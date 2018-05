Francia, il 64% è "deluso" da Macron a un anno dall'elezione

Parigi, 2 mag. - Quasi due terzi (64%) dei francesi si sono detti "delusi" dall'azione di Emmanuel Macron a un anno dalla sua elezione alla presidenza della Repubblica. E' quanto è emerso da un sondaggio Ipsos/Sopra Steria, condotto per France Télévisions.

Alla richiesta di pronunciarsi su due misure "in discussione" (la riforma della Società nazionale delle ferrovie francesi e la legge sull'asilo e l'immigrazione), il 62% delle persone interpellate approva la prima, mentre il 52% disapprova la seconda. Riguardo alle misure già adottate, il 68% approva la legge sulla moralizzazione della vita politica, ma il 57% disapprova la riforma del lavoro e il 69% "le misure fiscali nel loro complesso". Infine, "prendendo in considerazione la personalità e l'azione" di Macron, il 46% dei francesi ritiene che "non è né di sinistra, né di destra né di centro", mentre il 35% lo colloca a "destra", il 15% al "centro" e il 4% a "sinistra".

Il sondaggio è stato tenuto il 20 e 21 aprile su un campione di 1.013.