Gb, Harry e Meghan hanno scelto la carrozza reale per le nozze

Londra, 2 mag. - Come William e Kate nel 2011, il principe Harry e Meghan Markle prenderanno posto a bordo di una carrozza reale e sfileranno per le strade di Windsor subito dopo il loro matrimonio il 19 maggio: lo ha annunciato Kensington Palace. Il principe di 33 anni e l'ex attrice americana di 36 attraverseranno la cittadina sotto gli occhi di migliaia di persone venute a salutarli prima di fare ritorno al castello di Windsor per il ricevimento.

Harry e Meghan "attendono con impazienza questo breve viaggio che, sperano, permetterà loro di esprimere tutta la loro gratitudine a coloro che si riuniranno a Windsor per approfittare dell'atmosfera di questa giornata speciale", spiega Kensington Palace in un comunicato.

Harry e Meghan hanno scelto una Ascot Landau, una delle cinque carrozze dei "Royal Mews", le scuderie reali, e saranno scortati dal Reggimento di cavalleria della casa reale. La vettura sarà tirata da quattro cavalli Windsor grigi: Milford Haven, Storm, Plymouth e Tyrone.

Nel 2011 il principe William e la moglie Kate avevano sfilato in carrozza fra l'Abbazia di Westminster e Buckingham Palace dopo il loro matrimonio.