Pd, Ceccanti: ho firmato documento Guerini, discutiamo sul merito

Roma, 2 mag. - "Ho firmato il documento Guerini perché mi sembra che esprima bene i due principi cardine che quasi tutti nel Pd potremmo e dovremmo condividere". Lo scrive sul suo sito il deputato Pd, Stefano Ceccanti.

"Il primo - spiega - è che la situazione è tale che evidentemente esige un'ampia dose di flessibilità rispetto alle iniziative che provengano dal presidente della Repubblica per risolvere i gravi problemi di sistema, come meritoriamente aveva proposto per primo Franceschini in una perfetta e attualissima intervista al Corriere della Sera del 13 marzo".

"Il secondo è che questa flessibilità - osserva - è come un elastico che oltre certe soglie fatalmente si spezza: le soglie sono il non fare la ruota di scorta agli altri schieramenti. Condividiamo o no nel merito, in tutto o in parte, questi ragionamenti? Evitiamo - conclude Ceccanti - inutili dibattiti di metodo sul documento e ragioniamo insieme, con chi l'ha firmato e con chi non lo ha fatto, su questi aspetti e sulle loro conseguenze a prescindere dagli schieramenti interni passati e futuri".