Lavoro, Carfagna: intervenire su calo occupazione donne

Roma, 2 mag. - "Più welfare, più asili, politiche concrete per la conciliazione maternità-lavoro. Sono strumenti necessari per incentivare l'occupazione femminile, che dovrebbero essere tra le priorità del prossimo governo. Così si risponderebbe anche al preoccupante calo demografico che sta investendo l'Italia". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia.

"L'Istat oggi - aggiunge - racconta di un mercato del lavoro in cui cresce l'occupazione maschile mentre diminuisce quella femminile, in un Paese avanzato come il nostro una situazione del genere non è più accettabile. Più donne che lavorano e un incremento delle nascite possono infatti dare un impulso alla crescita economica dell'Italia esercitando una scossa su quel giacimento di Pil potenziale che invece continua a ristagnare e a restare inattivo".