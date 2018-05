Lavoro, settore privato Usa:ad aprile +204.000 posti, oltre stime

New York, 2 mag. - Ad aprile, crescita al di sopra delle previsioni dell'occupazione nel settore privato statunitense. Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di preparare le buste paga, Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati creati 204.000 posti di lavoro, mentre le stime erano per un rialzo di 190.000.

Come si legge in una nota, le aziende di medie dimensioni hanno aggiunto 88.000 posti; le aziende piccole, quelle con meno di 50 dipendenti, ne hanno aggiunti 62.000. Le aziende grandi, quelle con oltre 499 dipendenti, hanno registrato un +54.000. Il settore manifatturiero ha registrato un aumento di 10.000 unità. Il settore delle costruzioni ha visto un +27.000 e quello del commercio/trasporti un +14.000. Secondo Adp, diventerà sempre più difficile per i datori di lavori trovare il personale con le giuste competenze.