Centrafrica, Msf: curati 60 feriti degli scontri di ieri a Bangui

Roma, 2 mag. - A seguito degli scontri indiscriminati di ieri nei quartieri PK5 e Fatima di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, le équipe di Medici Senza Frontiere (Msf) hanno assistito circa 60 feriti arrivati nelle proprie strutture in cerca di cure. Il bilancio complessivo delle vittime è stato di almeno 16 morti e quasi un centinaio di feriti.

In un comunicato diffuso oggi, Msf ha precisato che cinque persone sono state trattate presso la maternità di Gbaya Dombia, nel quartiere PK5, dove sono state stabilizzate prima di essere dimesse. Uno di loro, in condizioni critiche, è stato trasferito all'ospedale di MSF a Sica, che in tutto ha ricevuto più di cinquanta pazienti, tutti con ferite da arma da fuoco. Sei di loro sono morti. Altri feriti sono stati curati in altre strutture mediche della capitale.(Segue)