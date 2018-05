Emissioni auto, 18 Stati Usa fanno causa all'amministrazione Trump

New York, 2 mag. - La California e altri 17 Stati Usa, oltre al District of Columbia, hanno fatto causa all'amministrazione Trump per difendere le regole sulle emissioni dei veicoli volute da Barack Obama, che l'Agenzia per la tutela ambientale (Epa) ha annunciato di voler allentare. La California ha poi minacciato una causa a parte contro l'Epa, se questa cancellerà la possibilità per lo Stato della West Coast di fissare le proprie norme sulle emissioni di gas serra. La causa è stata presentata alla corte di appello del District of Columbia.

"Stati che rappresentano 140 milioni di americani si sono uniti per fare causa al fuorilegge Pruitt" ha dichiarato il governatore della California, il democratico Jerry Brown, riferendosi a Scott Pruitt, che guida l'Epa. "Questo riguarda la salute, la vita e la morte" ha aggiunto.