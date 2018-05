Romania, presidente non promulga riforma sistema giudiziario

Bucarest, 2 mag. - Il presidente romeno Klaus Iohannis si è rifiutato di promulgare la riforma giudiziaria presentata dal governo di centro-sinistra sottolineando che in questa forma non la firmerà perché minaccia l'indipendenza del settore.

Iohannis ha aggiunto che invierà il pacchetto di riforme alla Corte Costituzionale e chiederà un parere agli esperti europei della Commissione di Venezia e soltanto dopo deciderà se porre o meno il veto. La riforma era stata approvata dal governo socialdemocratico a dicembre.

"Queste leggi non sono conformi al quadro costituzionale e agli standard europei", ha dichiarato in una dichiarazione tv il capo di stato. Le tre leggi "indeboliscono lo status dei procuratori", "rischiano di ostacolare la giustizia" e mettono in campo strutture che possono "portare a intimidazioni dei magistrati", ha concluso.

(con fonte afp)