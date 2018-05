Australia, gaffe di Macron: chiama moglie del premier "delicious"

Roma, 2 mag. - Gaffe di Emmanuel Macron in Australia, che ha definito la moglie del primo ministro Malcolm Turnbull Lucy "delicious", termine inglese che nella circostanza specifica è scorretto poiché non può essere riferito ad una persona.

"Voglio ringraziarla per la sua calorosa accoglienza", ha detto il presidente francese al premier australiano al termine di una conferenza stampa congiunta prima di aggiungere in inglese: "Grazie a lei e alla sua 'delicious' moglie per la calorosa accoglienza". La scelta dell'aggettivo inglese sbagliato ha subito risvegliato il popolo della rete che si è chiesto se sia stata una svista o una scelta deliberata.

Per i più, Macron avrebbe agito deliberatamente: il "delicious" è arrivato infatti solo alcuni secondi dopo che Turnbull si era riferito all'imminente lunch del presidente francese con la comunità francese di Sydney. Una sorta di associazione. Per altri il capo dell'Eliseo, che si vanta di sapere bene l'inglese, in questo caso si è semplicemente sbagliato. Tanto più che il termine "delicieux" in francese può essere riferito anche alle persone nel significato della parola inglese "delightful".