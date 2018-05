Roma, 2 mag. - "Questo sito senzadime.it è una cosa orribile, estranea alla mia cultura democratica. Chi lo ha fatto lo chiuda, non c`entra niente con il Pd, con il nostro modo di discutere, magari anche di litigare, ma di lavorare per un progetto, non per chiudere recinti". Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico, a proposito del sito senzadime.it.