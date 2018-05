Lavoro, Furlan: dati ok ma disoccupazione giovani troppo elevata

Roma, 2 mag. - "Sono incoraggianti i dati dell`Istat sull`occupazione nel mese di marzo. Ma come ha detto giustamente ieri il presidente della Repubblica, Mattarella, in occasione del primo maggio la disoccupazione dei giovani è ancora troppo elevata e al Sud la mancanza di lavoro ha proporzioni inaccettabili". E` quanto sottolinea sulla pagina Facebook della Cisl il segretario generale Annamaria Furlan.

"Ieri lo abbiamo ribadito a Prato e in tante piazze italiane: il lavoro - dice - la sua sicurezza e la sua stabilità sono oggi la priorità. E le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte mettendo al centro, come ha detto il capo dello Stato, il bene comune del paese. Per questo abbiamo bisogno di scelte responsabili e di un Governo che sappia porre a livello europeo temi come la modifica del fiscal compact, che sappia costruire una vera Europa unita nello sviluppo, nella solidarietà, nel progresso sociale. Abbiamo pagato un prezzo molto alto per le politiche di austerità e non dobbiamo ripetere più gli stessi errori. Occorre il massimo senso di responsabilità da parte di tutti: istituzioni, partiti e parti sociali".