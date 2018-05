Intesa Sp, con Nobel Yunus torna a Torino "Immaginare il futuro"

Torino, 2 mag. - Riprende con il Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, il progetto culturale di Intesa Sanpaolo a Torino "Immaginare il futuro - Conversazioni sui grandi cambiamenti e le sfide del domani".

"La sfida dei tre zeri: un futuro senza povertà, disoccupazione e inquinamento" è il titolo dell'incontro che avrà Yunus per protagoniosta e che si svolgerà giovedì 17 maggio alle ore 18.30, nell'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo in corso Inghilterra 3 a Torino. La conferenza è a ingresso gratuito previa prenotazione sul sito www.grattacielointesasanpaolo.com a partire dal 10 maggio.

Ideato da Giulia Cogoli per Intesa Sanpaolo, il ciclo di incontri "Immaginare il futuro" porta a Torino relatori di alto profilo internazionale per indagare i mutamenti che ci aspettano nel breve periodo: come vivremo, come comunicheremo, l'impatto della tecnologia sulle nostre vite, le scoperte mediche e scientifiche. `Immaginare il futuro' ha già portato a Torino lo storico Timothy Garton Ash nell'ottobre scorso sulla libertà di parola e il futuro della comunicazione.

"È per noi un grande onore ospitare il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus al grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino e poter offrire ai concittadini torinesi l'opportunità straordinaria di ascoltare un uomo straordinario", ha commentato il presidente della banca Gian Maria Gros-Pietro.

"Anche noi di Intesa Sanpaolo siamo convinti vi debba essere un'economia capace di diffondere ricchezza e benessere. Lo dimostra la nostra Banca Prossima, che con il suo lavoro quotidiano con le organizzazioni non profit è diventato il più forte operatore finanziario del Terzo settore in Italia. E lo dimostra anche l'impegno, dichiarato nel nostro Piano di Impresa, ad andare oltre rendendo Intesa Sanpaolo la prima Impact Bank al mondo, pronta a finanziare, in modo sostenibile, studenti, famiglie, nuove forme di imprenditorialità e altre categorie tradizionalmente escluse dal credito" ha concluso Gros-Pietro.