Commissione propone bilancio Ue per 2021-2027 da 1.279 Mld euro-rpt

Bruxelles, 2 mag. - La Commissione europea ha presentato, oggi a Bruxelles, la sua attesa proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale per il bilancio 2021-2027 dell'Ue, il primo senza il Regno Unito. La proposta prevede un bilancio complessivo da 1.279 miliardi di euro, in termini di impegni a prezzi correnti, per i sette anni dell'esercizio, corrispondente all'1,11% del Pil complessivo dei Ventisette, in leggero aumento rispetto dell'1% dei Pil dei Ventotto dell'attuale quadro di bilancio pluriennale 2014-2020.

Nel primo pomeriggio, immediatamente dopo la riunione dei 28 commissari che ha varato la proposta, il capo dell'Esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, ha presentato la proposta alla plenaria del Parlamento europeo, definendola "ragionevole e responsabile". "Ci occorre un bilancio sufficiente per le nostre ambizioni" e quindi "ambizioso", ma anche "equilibrato e giusto per tutti", ha spiegato Juncker. (Segue)