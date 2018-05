Commissione propone bilancio Ue per 2021-2027 da 1.279 Mld... -2

Bruxelles, 2 mag. - Tra le novità, ha aggiunto il presidente della Commissione, ci sono un programma sostegno alle riforme da 25 miliardi di euro, una "funzione di stabilizzazione degli investimenti" che mirerà a "mantenere l'attività e l'occupazione in caso di shock economici maggiori" e che potrà "mobilitare fino a 30 miliardi di euro", e, infine, "un rafforzamento del legame fra il bilancio e lo stato di diritto", con "un nuovo meccanismo di protezione dai rischi finanziari legati a carenze dello stato di diritto", meccanismo che sarà "generale, e non mirato a uno Stato membro in particolare".