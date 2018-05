Cina: Peppa Pig sovversiva, i social media la censurano -2

Roma, 2 mag. - "Dopo che Peppa Pig ha cominciato ad assumere questo aspetto sovversivo e a diventare di conseguenza virale, gli esperti hanno detto che la popolarità della serie potrebbe potenzialmente compromettere la morale", ha scritto il Global Times.

Pechino vorrebbe eliminare questo entusiamo sovversivo per il cartoon tentando di promuove serie animate di maialini locali al suo posto. Peppa Pig è molto popolare fra i bambini cinesi e ha registrato uno share di circa 34 milioni di visualizzazioni su varie piattaforme di video online. E' stata esportata in Cina nei primi anni 2000 e circa 100 episodi tradotti in mandarino sono stati mandati in onda nella Cina continentale.