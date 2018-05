Cina: Peppa Pig sovversiva, i social media la censurano

Roma, 2 mag. - La popolarissima serie animata di Peppa Pigs è stata censurata da uno dei più popolari social media cinese. La ragione: la maialina è troppo sovversiva. La notizia è emersa per la prima volta sabato scorso quando gli utenti cinesi hanno cominciato a denunciarne la scomparsa dal web. Il giornale Global Times ieri ha scritto che #PeppaPig hashtag era stato rimosso dal sito di condivisione video Douyin: inutile cercare la voce "Peppa Pig", non produceva nessun risultato. Diversi giornali hanno anche sottolineato che la piattaforma avrebbe aggiunto "Peppa Pig" alla sua lista nera.

In realtà il cartone, che è enormemente popolare in Cina, è diventato sovversivo perché è finito nelle mani degli adulti. Nel senso, che rivolto ad un pubblico prescolare, ad un certo punto è piaciuto anche ai più grandi, soprattutto ai ventenni, che lo hanno fatto diventare un loro riferimento comune, utilizzandolo purtroppo anche in espressioni a sfondo sessuale. (Segue)