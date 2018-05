Lavoro, Polverini (Fi): non risposte vecchie a problemi nuovi

Roma, 2 mag. - "Non possiamo dare risposte vecchie a problemi nuovi. Rispetto ai nuovi riders come i 'fattorini' si Deliveroo o Foodora necessita di una risposta certa e condivisa che deve maturare velocemente in Parlamento. Non può essere sufficiente l'impegno che pure alcuni Comuni come quello di Bologna e di Milano stanno cercando di mettere in campo". Lo ha detto Renata Polverini, deputato di Forza Italia, intervenendo a 'L'Aria che tira' (La7).

"È necessario indicare, per legge - ha continuato - una rete di tutele e garanzie che proteggano i lavoratori e le imprese. Anche alla luce della recente sentenza del tribunale di Torino è quanto mai necessario intervenire. Su questo come gruppo parlamentare e dipartimento Lavoro di Forza Italia siamo già al lavoro".