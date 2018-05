Brunetta: cattive notizie dall'economia italiana

Roma, 2 mag. - "Ancora cattive notizie provengono dall'economia italiana, nonostante il presidente del Consiglio Gentiloni e il ministro dell'economia senza poteri Pier Carlo Padoan abbiano sbandierato, anche in occasione della presentazione del Documento di economia e finanze, una situazione economica rosea e in crescita". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"L'ultimo dato, in ordine di tempo, a dimostrare come l'ottimismo di Gentiloni e Padoan sia del tutto fuori luogo, è l'Indice Pmi pubblicato oggi da Markit che - aggiunge - ha certificato un rallentamento dell'attività manifatturiera in Italia nello scorso mese. L'Indice Pmi manifatturiero si è, infatti, attestato a 53,5 ad aprile dal 55,1 registrato a marzo e dal 56,8 di febbraio. Con il calo di oggi, l'Indice è sceso così al livello più basso dal gennaio 2017".

"Un dato, quello italiano, in controtendenza rispetto a quello del resto delle economie europee. Il settore manifatturiero nell'Eurozona - oserva Brunetta - si è confermato, infatti, in crescita ad aprile. L'indice dei responsabili degli acquisti del settore ha segnato una risalita a 56,2, contro quota 56,0 segnalata nel mese precedente, al di sopra delle stime degli analisti che si attendevano un risultato invariato a 56,0. Anche nella manifattura, tradizionale punto di forza dell'economia italiana, il nostro Paese si conferma ormai tra le ultime ruote del carro in Europa. Anche la fiducia degli esperti del settore è cominciata a venir meno, per effetto della totale assenza di politiche industriali efficaci varate negli ultimi anni dai governi di centrosinistra", conclude.