Usa: Pentagono vieta vendita telefoni cinesi nelle basi militari

New York, 2 mag. - Il Pentagono ha deciso di interrompere la vendita di telefoni prodotti da Huawei e Zte, le due principali società di telefonia cinesi, nei negozi presenti nelle sue basi in tutto il mondo, citando potenziali minacce alla sicurezza nazionale.

La decisione del dipartimento della Difesa statunitense non farà che intensificare le tensioni tra l'amministrazione Trump e la Cina, che potrebbe usare le società di telefonia, è il timore di Washington, per spiare le comunicazioni degli statunitensi. Un portavoce del Pentagono ha parlato di "possibile rischio inaccettabile al personale, alle informazioni e alle missioni del dipartimento". I militari non saranno obbligati a non comprare i dispositivi delle due società altrove, ma "dovrebbero essere consci dei rischi".