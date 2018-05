Pd, Serracchiani: da Direzione colpo mortale o chance

Roma, 2 mag. - "La direzione di domani può essere il colpo mortale che una classe dirigente darà non solo al proprio partito, ma a una comunità di persone che credono sia bene per l'Italia avere un forte partito popolare e socialdemocratico". Lo scrive su Facebook la deputata del Pd Debora Serracchiani, alla vigilia della riunione della Direzione nazionale del partito che però, sottolinea Serracchani, "può anche essere un'occasione decisiva di rilancio e di nuova coesione". "A patto - aggiunge - che si metta sinceramente al primo posto l'interesse del Pd come partito al servizio del Paese, la sua coerenza politica e la comprensibilità delle sue scelte di fronte ai cittadini. Non sono più accettabili giochi sulla pelle del partito, strategie di secondo grado tutte interne e mirate a spartirsi un centinaio di posti in Parlamento, con l'illusione di guidare da lì un corpo del partito sempre più esile e sfiduciato".

"Il confronto con i 5S, a mio parere, sarebbe salutare: spazzerebbe il campo da ogni equivoco o strumentalizzazione. Abbiamo una linea politica e dei programmi con cui ci siamo presentati agli elettori, in netta alternativa al programma chewing gum dei 5S, e alle promesse dei pistoleri di destra. Ci sfidano al tavolo? andiamoci con orgoglio, con le nostre condizioni", sottolinea spiegando di aver firmato il documento proposto da Lorenzo Guerini, "che è in linea con quanto ho sempre sostenuto". "Voglio subito chiarire che la mia firma non equivale a un marchio d'appartenenza - conclude -, ma è condizionata al fatto che questo documento non sia una conta fra renziani e no. Servirà a qualcosa solo se non intende sterilizzare il dibattito e se sarà la base di partenza di una riflessione più larga e approfondita, spietata all'occorrenza, sui motivi che ci hanno portato al 18% e su come risalire la china".