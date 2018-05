Pd, Sereni: singolare conta per evitare conta, chiarezza per unità

Roma, 2 mag. - "Siamo alla vigilia di una direzione nazionale del Pd molto importante, almeno per me". Lo scrive Marina Sereni sul suo blog.

Dopo aver ricordato i fatti degli ultimi giorni, culminati con l'intervista televisiva di Matteo Renzi, prosegue: "Leggo amici e compagni dire: ma come? Possono parlare tutti in tv e non Renzi? Rispondo che da un ex segretario, che si è dimesso dopo una sconfitta drammatica, che ha scelto di non partecipare all'unica direzione svolta dopo il 4 marzo, che ha chiesto si rinviasse l'Assemblea Nazionale convocata per il 21 aprile, mi aspetto che voglia confrontarsi con il gruppo dirigente del suo partito e che rispetti il lavoro - molto prudente - fatto in queste settimane dalle persone che si sono recate a nome del Pd (e quindi anche suo) agli incontri al Quirinale e con i presidenti di Senato e Camera indicati come 'esploratori'. È noto che nel Pd ci siano posizioni diverse su come comportarsi dentro la delicata situazione politica creatasi dopo il voto. Ma le opinioni diverse possono e debbono confrontarsi ed evolvere alla luce di ciò che accade intorno a noi".

"Ecco perché, venendo alla direzione di domani, ritengo giusto - osserva Sereni - che si ristabilisca un punto di chiarezza tra di noi. E questo punto di chiarezza riguarda il ruolo del segretario reggente e degli organismi dirigenti. Abbiamo chiesto a Martina - tutti insieme - di guidare il Pd fino alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, che, come recita lo Statuto, può decidere di eleggere un segretario o di convocare il congresso. Non gli abbiamo affidato un compito semplice: perché la sconfitta elettorale del 4 marzo è stata durissima e ancora non abbiamo metabolizzato le novità che abbiamo di fronte; perché abbiamo perso le due regioni che sono andate al voto nelle scorse settimane; perché le prossime elezioni amministrative di giugno non sono affatto una passeggiata".

"Per questo davvero non capisco - scrive ancora Sereni - il senso di un documento che circola in queste ore e che si presenta come 'una conta per evitare la conta' in Direzione. Ma fare chiarezza nelle sedi proprie degli organismi è necessario ed è il contrario della divisione. Mi aspetto che la Direzione del Pd si esprima chiaramente ed unitariamente per ribadire la fiducia nei confronti di Maurizio Martina nel ruolo di Segretario reggente. Avremo bisogno di un congresso ben preparato per affrontare, anche teoricamente, i nodi di fondo: identità politica, leadership, unità, pluralismo. Ma mai come oggi unità è sinonimo di collegialità, di ascolto, di rispetto reciproco".