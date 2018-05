Erevan, 2 mag. - Il Parlamento armeno ha annunciato oggi che procederà l'8 maggio ad un nuovo voto per eleggere il Primo ministro di questa repubblica ex sovietica del Caucaso che da due settimane versa in una delicata crisi politica.

Ieri il Parlamento ha votato una prima volta per scegliere il nuovo premier ma l'unico candidato, il capo dell'opposizione e punta di diamante della attuale contestazione, Nikol Pashinian, non ha ottenuto il numero di voti necessari.