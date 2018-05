Pd,Franceschini: #senzadime? C'è qualcosa di profondo che non va

Roma, 2 mag. - "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va". Lo scrive su Twitter il ministro Dario Franceschini riferendosi alla direzione del Pd di domani e postando il sito internet(www.senzadime.it) creato per "contare" chi, tra i componenti della direzione Pd, è pro o contro un Governo con il Movimento 5 stelle. Negli ultimi giorni #senzadime è stato l'hashtag dei renziani contro l'accordo Pd-M5s.