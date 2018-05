Governo, La Russa: no a Gentiloni, Pd sconfitto a elezioni

Roma, 2 mag. - "Con tutto il rispetto dovuto, non posso neanche immaginare che un governo che porti alle elezioni venga affidato a Paolo Gentiloni, espressione di un partito sconfitto alle elezioni e retaggio di una legislatura con governi privi di investitura popolare. Pertanto, sembra naturale che il centrodestra chieda ora un incarico pieno per Matteo Salvini, affinché lui formi il governo e giuri prima di presentarsi alle Camere per il doveroso voto di fiducia. Solo così la situazione troverà uno sbocco, positivo o negativo che sia, in sede parlamentare e facendo cessare i troppi sterili balletti di queste settimane". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa.