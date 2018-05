Roma, 2 mag. - "L'impotenza di Di Maio sfiora il ridicolo. Il leader 5 stelle offre contratti di governo a tutti, senza ottenere uno straccio di risultato. Poi in una straziante crisi di impotenza, si spinge a chiedere nuove elezioni, senza cambiare legge elettorale, per ottenere presumibilmente un nuovo stallo". Lo afferma il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci