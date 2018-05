Melilli (Pd Lazio): evitare la conta in Direzione di domani

Roma, 2 mag. - "Raccogliendo molti appelli della nostra base, abbiamo lavorato con alcuni colleghi in questi ultimi giorni perché il partito democratico, nella prossima direzione nazionale, eviti una conta che sarebbe dannosa per le sue sorti. un gruppo di colleghi parlamentari, ha elaborato un documento finalizzato ad evitare tutto ciò". Lo afferma Fabio Melilli segretario regionale del lazio, componente della direzione nazionale del Pd.

"Condivido il documento ma non ho ritenuto di aggiungere la mia firma in quanto, in un punto, si prefigura già il voto che si esprimerà in parlamento. Sono abituato da sempre a rispettare le decisioni che assume il mio partito anche quando non mi convincono e, nella passata legislatura, è accaduto più volte. per questo, pur condividendo la sostanza del documento, preferisco continuare a ritenere che, in una comunità politica, si vota quello che il partito decide, con rare eccezioni che attengono alla propria coscienza", conclude.