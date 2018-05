Tim, portavoce: Genish incontrò Elliott prima volta 2 mesi fa

Milano, 2 mag. - In attesa della resa dei conti in assemblea venerdì, prosegue la querelle tra Tim ed Elliott. In relazione a un articolo odierno del quotidiano francese Les Echos, un portavoce del gruppo di tlc precisa che Amos Genish "ha incontrato i rappresentanti del fondo attivista per la prima volta due mesi fa, in occasione del road show per la presentazione del piano strategico 2018-2020". Les Echos nel suo articolo ha riportato delle dichiarazioni di un rappresentante di Elliott - accreditandolo come una fonte che "conosce il manager da diversi anni" - secondo cui Genish rimarrà alla guida di Tim anche in caso di sconfitta di Vivendi in assemblea.