Governo, Fontana: M5s si assumano le loro responsabilità

Roma, 2 mag. - "Se i 5 stelle manterranno questa la posizione, si assumeranno la responsabilità di non aver voluto fare un governo con la prima forza politica. Salvini ha provato e proverà ancora a convincere Di Maio che la strada giusta è quella di fare un Governo tra M5S e centrodestra. I voti del Pd? Non li vogliamo. Perché il Pd ha governato negli ultimi 5 anni e noi siamo stati molto critici con loro. Non sarebbe logico". Così Lorenzo Fontana, vicepresidente della Camera (Lega) ai microfoni di Radio anch`io (Rai Radio1)

"O si riesce a trovare una quadra tra queste due rappresentanze politiche, centrodestra e M5s, o non resta altro da fare che andare a votare. Magari per rompere gli indugi, Salvini si riferisce a questo quando parla di preincarico, vuole trattare con i 5 stelle per vedere se si riesce a fare qualcosa a breve termine - conclude Fontana -. Non ci è piaciuto il tentativo tra M5S e Pd, perché rischiava di tener fuori la coalizione che ha vinto e lo ha dimostrato anche nelle elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia".