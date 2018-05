Pd, Guerini: documento è appello a unità, no tentazioni conte

Roma, 2 mag. - "Questo vuole essere un appello a trovare l`unità e a rifiutare la tentazione di una conta in direzione. Nulla più. La parte più importante del documento per me è questa". Lo afferma Lorenzo Guerini, chiarendo le intenzioni del documento di cui si è fatto promotore e già firmato dai capigruppo Dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

"Dopodiché è chiaro che in questo spirito il documento deve essere ed è assolutamente aperto al contributo di tutti, senza nessuna chiusura o reticenza - sottolinea Guerini -. Lo sforzo che vorrei tutti mettessimo in campo è solo questo: lavorare per non dividerci, per ricercare invece le ragioni e la forza della nostra unità". Secondo quanto si apprende da fonti Dem, il documento è un contributo aperto a tutti e potrà essere discusso e modificato prima di una sua eventuale votazione in Direzione nazionale.