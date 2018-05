Salvini: governo per 5 anni o per andare a voto, no vie di mezzo

Genova, 2 mag. - "Se c'è un impegno di tutti, a partire da questa legge elettorale, ad aggiungere un premio di maggioranza per governare a chi prende un voto in più, io sono a disposizione. O c'è un governo che fa politica per 5 anni o c'è un governo che dura poco per andare ad elezioni. Non sono fatto per le vie di mezzo. Sono disponibile a mettere insieme un governo ma quelli di tutti giusto per fare poco o niente non mi piacciono". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Genova con i giornalisti a margine di una visita ad Euroflora.