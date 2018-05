Consip chiude 2017 con utile in crescita a 5,2 milioni

Roma, 2 mag. - L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2017 della Consip, partecipata 100% dal Mef che ha messo in evidenza "la rilevante crescita dell'utile netto d'esercizio pari a 5,2 milioni di euro (0,8 milioni nel 2016), per effetto sia dell'incremento del 'valore della produzione' pari a 70 milioni di euro (+18%, rispetto ai 59,1 milioni nel 2016), sia della contrazione dei 'costi Consip per servizi' pari a 8,5 milioni di euro (-32%, rispetto ai 12,5 milioni nel 2016)".

L'utile conseguito dall'azienda, informa una nota, è stato destinato per 2,2 milioni di euro alle entrate del Bilancio dello Stato - come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 506) e per 3 milioni di euro a riserva disponibile.

Si è registrato, inoltre, il netto miglioramento dei flussi di cassa operativi che si attestano a 26,9 milioni di euro (-14 milioni di euro nel 2016), come conseguenza della ottimizzazione della gestione del capitale circolante.

Il risultato operativo della gestione evidenzia: 1) crescita della 'spesa presidiata' che passa da 38,7 a 47,3 miliardi di euro (+22%), ovvero oltre la metà dell'intera spesa pubblica per beni e servizi (91 mld); 2) aumento dell''intermediato' che passa da 8,2 a 9,5 miliardi di euro (+16%), in altri termini ogni 5 euro di spesa presidiata, 1 euro viene acquistato direttamente su strumenti Consip; 3) stabilità del 'risparmio' sui prezzi unitari di acquisto, relativamente a 'convenzioni' e 'accordi quadro', che si attesta a 2,6 miliardi di euro.