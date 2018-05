Cina, sacrificio taoista per nuovo super-reattore: polemiche -3

Roma, 2 mag. - Il taoismo è un sistema religioso variegato che include una serie di pratiche e credenze basate sul pensiero lasciato in classici cinesi come "Il libro della Via e della Virtù" di Laozi, il "Zhuangzi" e altri.

La Cina popolare, in passato, ha represso come superstiziose le pratiche taoiste, che sono tuttavia rimaste fortemente radicate nella cultura popolare. In particolare, quelle geomantiche "feng-shui" sono molto diffuse. Negli ultimi anni, in ogni caso, Pechino ha mostrato una maggiore apertura rispetto alle religioni tradizionali.