Cina, sacrificio taoista per nuovo super-reattore: polemiche -2

Roma, 2 mag. -

Le foto del sacrificio taoista, che comprendeva l'uccisione di un agnello, sono diventati virali online. Un'inchiesta ha verificato che la cerimonia è stata organizzata dallo staff dell'istituto presso il quale il reattore è in costruzione. Due scienziati, He Zhanjun e Cao Yuxiang, sono stati sospesi, per quanto non abbiano partecipato al rituale. La loro colpa sarebbe stata quella di non aver fatto nulla per fermarlo.

L'Accademia delle Scienze si è scusata per lo stesso motivo, affermando che il rituale è "contro lo spirito della scienza", secondo il suo account ufficiale sul sito di microblogging Sina Weibo. (Segue)