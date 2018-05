Cina, sacrificio taoista per nuovo super-reattore: polemiche

Roma, 2 mag. - L'Accademia delle Scienze cinese è stata costretta a presentare le scuse per un fatto accaduto nella provincia di Gansu, in Cina nordoccidentale: nel sito dove si sviluppa un innovativo progetto nucleare è stato realizzato un sanguinoso rituale taoista per favorirne il successo. Lo racconta oggi il Global Times.

L'episodio è avvenuto dove sarà sviluppato il progetto che si chiama Thorium Molten Salt Reactor Nucleaer Energy System (TMSR) che punta a produrre energia nucleare attraverso un reattore a sali fusi di torio. Si tratta di un progetto per il quale Pechino ha investito 22 miliardi di yuan (3,5 miliardi di dollari). (Segue)