Amplifon: in I trimestre ricavi salgono a 310 mln, utile +19,3%

Milano, 2 mag. - Amplifon ha chiuso il primo trimestre 2018 con ricavi consolidati a 310,3 milioni, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2017 (+9,7% a cambi costanti) e con un risultato netto di 15,2 milioni, in aumento del 19,3%. L'ebitda è pari a 44 milioni (+7,7%).

"Le prospettive per il mercato retail dell`hearing care sono positive ed i nostri piani per il futuro sono ambiziosi - ha commentato l'Ad Enrico Vita - Prevediamo di procedere a ritmo sostenuto nell`esecuzione del piano strategico al 2020 che, grazie a un programma di forte innovazione tecnologica nella customer experience, a una strategia di ulteriore rafforzamento della leadership nei mercati chiave e a significativi investimenti ci permetterà di ottenere un importante vantaggio competitivo di medio-lungo termine per una crescita sostenibile nel tempo".