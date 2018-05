Roma, 2 mag. - "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Lo scrive in un tweet Luigi Di Maio.

Il capo politico del M5s rilancia un tweet del 2012 di Salvini, nel quale affermava: "Nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi".