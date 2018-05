Eurolandia in frenata, domani le previsioni di primavera dell'Ue

Roma, 2 mag. - Si è materializzata come da attese la frenata della crescita economica dell'area euro. E già domani, con le "previsioni di primavera", si avrà un primo giudizio della Commissione europea sulla natura di questa moderazione, se sia solo temporanea o se rischi di avere una portata più ampia. Specialmente se possa avere effetti deprimenti sulla crescita dell'intero 2018. Intanto, secondo la stima preliminare diffusa da Eurostat, l'ente di statistica dell'Ue, nel primo trimestre il Pil della zona euro ha segnato un incremento dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Il ritmo di espansione su base annua si è smorzato al 2,5 per cento.

Nell'ultimo trimestre del 2017 il Pil dell'Unione valutaria aveva segnato un più 0,7 per cento dai tre mesi precedenti e un più 2,8 per cento su base annua. Guardando all'intera Unione europea a 28, riporta ancora Eurostat, il Pil ha segnato un più 0,4 per cento congiunturale e un più 2,4 per ceno su base annua.

Nelle previsioni invernali, diffuse lo scorso 7 febbraio, la Commissione europea aveva pronosticato una crescita 2018 al 2,3 per cento, indicando sul 2019 un più 2 per cento. La previsione di quest'anno era stata rivista al rialzo di due decimali di punto percentuale rispetto alle stime precedenti (vengono aggiornate ogni tre mesi), quella del 2019 di un decimale. Ora il rischio è che il dato 2018 sia oggetto di una eventuale limatura.

Per l'Italia l'Ue indicava una crescita 2018 all'1,5 per cento e una crescita 2019 all'1,2 per cento. Le previsioni di primavera saranno poi la base statistica sulla quale la Commissione effettuerà successivamente anche le sue valutazioni sulla dinamica dei conti pubblici nei vari Paesi, Italia inclusa, anche se in più occasioni in vicepresidente Valdis Dombrovskis e il Commissario agli Affari economici Pierre Moscovici hanno assicurato che fino a quando non sarà stato creato un nuovo governo, in base alle consuetudini Ue si potrà accettare uno scenario di "no policy change". Le stime di Bruxelles verranno illustrate con una conferenza stampa alle 11 italiane.

Nel frattempo, tornando all'area euro nel suo insieme, a marzo si è assistito ad un nuovo calo sul numero di disoccupati, 83mila in meno a quota 13 milioni 824 mila totali. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato all'8,5 per cento, che rappresenta il valore più basso dal dicembre del 2008. Guardando a tutta l'Unione europea a 28 la disoccupazione risulta al 7,1 per cento con 17 milioni 481 mila persone.