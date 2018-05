Cantone e De Maria: l'unità del Pd è la priorità

Roma, 2 mag. - "Abbiamo sottoscritto il documento, a prima firma Lorenzo Guerini, di parlamentari e membri della Direzione nazionale del Pd. Un testo che indica la strada di un esito unitario per la Direzione di domani. Lo abbiamo fatto a partire dal nostro percorso nel dibattito interno del Pd, che ci ha visti sempre sostenere le ragioni della sinistra, perché riteniamo che senza una maggiore coesione ed un salto di qualità unitario nel nostro dibattito non saremo all'altezza delle sfide che ci aspettano. Riteniamo che oggi l'unità del Pd rappresenti una priorità non più eludibile". Lo affermano Carla Cantone e Andrea De Maria del Pd.