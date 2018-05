Sudcoreana CJ Logistics apre "ponte" Eurasia su Via della Seta

Roma, 2 mag. - La principale compagnia logistica sudcoreana CJ Logistics lancerà un servizio eurasiatico per portare le merci lungo le antiche Vie della Seta, dalla Cina all'Olanda. Lo scrive il giornale JoongAng Ilbo.

Il collegamento - Eurasia Bridge Service - partirà dalla città cinese di Chengdu e arriverà in Olanda utilizzando la rete di trasporti ferroviaria e su gomma della Trans China Railway. La linea servirà Lodz in Polonia, Norimberga in Germania e Tilburg in Olanda.

In futuro la compagnia punta a collegare 30 importanti città europee a 24 paesi dell'Asia. Usando l'Antica Via della Seta la CJ sostiene di poter contenere a un quinto i costi del trasporto aereo e a un terzo il tempo rispetto al trasporto marittimo.

A marzo, inoltre, la compagnia ha firmato un memorandum d'intesa con la compagnia logistica rusaa Fesco per usare la Ferrovia Transiberiana.