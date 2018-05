Documento renziani: no conte interne Pd, mai fiducia a Lega-M5S

Roma, 2 mag. - No a "conte interne" in Direzione perchè sarebbe "dannoso", sì a un Pd "pronto a confrontarsi con tutti ma partendo dal rispetto dell'esito del voto: per questo non potremmo assolutamente votare la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio". Sono questi i tre punti contenuti in un documento elaborato da esponenti renziani del Pd in vista della direzione del partito di domani.

Il testo ha raccolto finora, secondo quanto si apprende, l'adesione di 77 deputati, 39 senatori e circa 120 membri della Direzione nazionale. Tra i firmatari ci sono anche i capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

(segue)