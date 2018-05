Brunetta: per nostra economia e finanze poco da stare allegri

Roma, 2 mag. - "Le ultime stime di crescita del Prodotto Interno Lordo contenute nel Documento di Economia e Finanze appena presentato dal Governo alle Camere rischiano di essere fortemente sopravvalutate per il prossimo triennio, esponendo così l'Italia al peggioramento dei propri conti pubblici, in particolare dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil, e al rischio di dover effettuare manovre correttive per mantenere gli impegni presi con l'Unione Europea". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"L'incertezza maggiore - aggiunge - deriva dai dati relativi alla crescita per il 2019, stimata dal Tesoro al +1,4%, mentre il Fondo Monetario Internazionale ritiene che il nostro Paese crescerà soltanto del +1,1%. La differenza è pari allo 0,3%, ovvero a circa 5 miliardi di euro. Ma le sorprese, per la nostra economia, sono arrivate già oggi dall'Istat, che ha diffuso i dati sulla stima preliminare del Pil relativa al primo trimestre dell'anno, i quali seguono a ruota i deludenti dati sulla produzione industriale relativi al mese di gennaio (-1,5%) e febbraio (-0,8%), Secondo l'Istat, il prodotto interno lordo italiano è cresciuto del +0,3% nel primo trimestre, rispetto ai tre mesi precedenti, e del +1,4% in termini tendenziali, in rallentamento rispetto al +1,6% registrato nell'ultimo trimestre del 2017. La variazione acquisita per il 2018 è stata pari a +0,8%. Se questo rallentamento dovesse essere confermato anche nei prossimi trimestri, è evidente che l'obiettivo del +1,5% messo per iscritto dal Tesoro nel DEF non sarebbe raggiungibile. L'Istat ha rilevato anche che, rispetto al picco del primo trimestre 2008, l'economia italiana perde ancora il -5,5%".

"Considerando che - conclude Brunetta - anche lo scenario economico internazionale è in peggioramento, dopo i pessimi dati sulla produzione industriale e sugli indici di confidenza dell'eurozona, la guerra commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea che rischia una escalation per via dell'imposizione di tariffe sui metalli industriali da parte di Washington e della promessa di ritorsione da parte dell'Europa, per le nostre finanze pubbliche c'è davvero poco da stare allegri".